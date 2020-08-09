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/ Пульмонологія

Імунітет від коронавірусу у людей сформується за 3-5 років, – імунолог

1.9т
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Колективний імунітет від коронавірусу у людства сформується за 3-5 років, а не за рік-півтора, як повідомлялося раніше.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав український імунолог Олег Назар. За його словами, саме стільки часу знадобиться для того, аби люди стали нечутливими до коронавірусної хвороби.

"Колективний імунітет від COVID-19 формується по аналогії імунітету проти грипу. Три роки світом ходить один штамп, а потім приходить інший, бо до першого люди стають вже нечутливими. Так само буде із коронавірусом, потрібно 3-5 років, аби у 75-78% людства виник імунітет. Якщо людина не перехворіла у будь-якій формі, легкій, середній, важкій – імунітет не сформується", – зауважив імунолог.

За його словами, приблизно у 30% населення немає активного імунітету, тобто вони мають низьку активність імунних генів загалом.

"Буває людина вакцинується і хворіє, але у неї не виробляються антитіла у достатній кількості. Тому вони хворіють по 5-10 разів. Таких людей загалом не багато, 30-28%. У всіх інших, хто перехворів, формується імунна пам'ять і повторне зараження вже є безпечним. Але рівень колективного імунітету в Україні від коронавірусу наразі дуже низький", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу в Україні не вщухає й набирає обертів. До наступного вівторка, 11 серпня, кількість нових інфікованих на добу буде коливатися в межах 1092-1680 за середнього значення – 1380.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус Коронавірус грип та ГРВІ Щеплення від грипу
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