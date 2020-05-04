Імунітет від коронавірусу працює рік – вчений

Імунітет до коронавірусу COVID-19 у людини, що перехворіла на нього, ймовірно, може зберегтися приблизно на рік чи трохи більше.

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Такого висновку дійшов професор медицини Університету Східної Англії Пол Гантер. Про це повідомляє ВВС.

"Зважаючи на досвід вивчення антитіл у разі SARS, імунітет збережеться на рік-два. Проте напевно ми цього поки що не знаємо", – зазначив він.

За словами фахівців, звичайна застуда здебільшого переноситься порівняно легко. Втім, є ще два проблемні коронавіруси, які спричинюють важкий гострий респіраторний синдром (SARS) та близькосхідний респіраторний синдром (MERS). Антитіла, що виробляються в організмі для боротьби з цими недугами, не зникають навіть за декілька років.

"Питання не в тому, чи виробляється у вас імунітет, а в тому, як довго він зберігається. І майже напевно він не збережеться на все життя", – пояснив професор Гантер.

Водночас підкреслив, мовляв, якщо в людини немає повного імунітету до вірусу, є ймовірність, що повторне захворювання вже не буде таким важким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами американського біолога Костянтина Чумакова, колективний імунітет серед людства до коронавірусу формується щодня через кількість інфікованих осіб.