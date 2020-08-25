Імунітет від інших коронавірусів може допомогти в боротьбі з COVID-19 – українські вчені

Інші типи коронавирусов викликають перехресний імунітет, що може допомогти в боротьбі з COVID-19.

До такого висновку прийшла група українських учених під керівництвом професора Ростислава Білого. Результати їх роботи опубліковані в журналі medRxiv.

Вчені заявили про користь інших коронавірусів

Вчений-біофізик Семен Елісєвський пояснив суть дослідження.

"Якщо людина перехворіла якимось банальним ГРЗ, викликаним одним з численних коронавірусів, у нього є шанси отримати антитіла проти SARS-CoV-2", – зазначив він.

За його словами, саме цим можна пояснити важкий перебіг COVID-19 у зовні однаково здорових людей, що є однією з основних загадок нинішньої пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці з Інституту Френсіса Кріка, Королівського коледжу Лондона і Фонду охорони здоров'я Гая і Сент-Томаса, виявили в крові пацієнтів з коронавірусом загальну імунну сигнатуру, яку можна використовувати для того, щоб передбачити, наскільки серйозно захворіла людина і тим самим полегшити підхід до її лікування.

Серед кількох молекул, які експресуються на атипових рівнях в крові, виділили три, які можуть вказувати на розвиток хвороби.