Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Імунітет від інших коронавірусів може допомогти в боротьбі з COVID-19 – українські вчені

551
Читати матеріал російською

Інші типи коронавирусов викликають перехресний імунітет, що може допомогти в боротьбі з COVID-19.

До такого висновку прийшла група українських учених під керівництвом професора Ростислава Білого. Результати їх роботи опубліковані в журналі medRxiv.

Вчені заявили про користь інших коронавірусів

Вчені заявили про користь інших коронавірусів

Вчений-біофізик Семен Елісєвський пояснив суть дослідження.

"Якщо людина перехворіла якимось банальним ГРЗ, викликаним одним з численних коронавірусів, у нього є шанси отримати антитіла проти SARS-CoV-2", – зазначив він.

За його словами, саме цим можна пояснити важкий перебіг COVID-19 у зовні однаково здорових людей, що є однією з основних загадок нинішньої пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці з Інституту Френсіса Кріка, Королівського коледжу Лондона і Фонду охорони здоров'я Гая і Сент-Томаса, виявили в крові пацієнтів з коронавірусом загальну імунну сигнатуру, яку можна використовувати для того, щоб передбачити, наскільки серйозно захворіла людина і тим самим полегшити підхід до її лікування.

Серед кількох молекул, які експресуються на атипових рівнях в крові, виділили три, які можуть вказувати на розвиток хвороби.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
дослідження
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини