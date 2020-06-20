Імунітет до коронавірусу у тих, хто перехворів, зберігається максимум 3 місяці, – вчені

Пульмонологія 14:41, 20.06.2020

Пацієнти, які безсимптомно перенесли коронавірусну інфекцію, можуть повторно на неї захворіти, так як мають більш слабку імунну відповідь на вірус SARS-CoV-2.

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Як пише журнал Nature Medicine з посиланням на дослідження вчених з Медичного університету Чуціна (Китай), імунітет у тих, хто перехворів на COVID-19 безсимптомно, зберігається тільки 2-3 місяці.

Ті, хто вилікувався від COVID-19, можуть захворіти повторно

Фахівці вивчили 37 безсимптомних випадків коронавірусу, а також низку "класичних" випадків COVID-19, і з'ясували, що вже через 8 тижнів у більшості перехворілих рівень нейтралізуючих антитіл знижувався, а у безсимптомних пацієнтів вони зовсім перестали виявлятися.

Так, за 8 тижнів спостереження вміст антитіл знизився у 81% безсимптомних хворих і у 62% носіїв з симптомами COVID-19.

Вчені вважають, що їхня робота показує потенційні ризики видачі "імунних паспортів", які пропонують присвоювати перехворілим у низці країн.

Також дослідники зазначають, що досі немає жодних механізмів для визначення тривалості імунітету на основі антитіл, в тому числі і у безсимптомних пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше 10 українських компаній розробляють препарат від COVID-19 на підставі плазми крові перехворілих коронавірусом людей. Антитіла виявлені у майже четверті інфікованих.

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