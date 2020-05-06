Імунітет до коронавірусу різний у всіх пацієнтів: учені зробили нове відкриття

Учені з'ясували, що імунітет до коронавірусу не може бути однаковим у всіх пацієнтів – не всі, хто видужав, виробляють однакові антитіла проти COVID-19.

Згідно з отриманими даними, більшість протестованих пацієнтів отримали імунітет через два тижні після виписки з лікарні, пише Daily Mail.

Дослідники виявили, що у деяких пацієнтів розвивалися імунні клітини, які не давали вірусу прикріплятися до клітин-господарів, у деяких були антитіла, які перешкоджають реплікації вірусу, а у інших – клітини, які грали роль в імунітеті.

Команда, очолювана Університетом Цінхуа в Пекіні (Китай) заявила, що мало що відомо про імунні реакції організму після одужання від вірусу, і що скорочення розриву в знаннях може прискорити розробку вакцини.

"Наша робота послужила основою для подальшого аналізу захисного імунітету і розуміння механізму, що лежить в основі розробки COVID-19, особливо у важких випадках. Це також має значення для розробки ефективної вакцини для захисту від інфекції", – відзначили фахівці.

Команда досліджувала 14 пацієнтів, що видужали від COVID-19, і шість здорових контрольних пацієнтів. Вісім з 14 були недавно виписані, а решта шість були виписані за два тижні до цього.

Учені зібрали зразки крові і вивчили рівні двох антитіл: імуноглобуліну М (IgM), які з'являються першими, і антитіл до імуноглобуліну G (IgG), які найбільш часто зустрічаються. У порівнянні з контрольною групою всі 14 пацієнтів мали більш високі рівні антитіл як IgM, так і IgG.

Команда каже, що це показує, що у пацієнтів з коронавірусом дійсно є відповідь імунної системи на вірус, який зберігається принаймні два тижні. Сім з восьми недавно виписаних пацієнтів мали молекули, які перешкоджають прикріпленню вірусу до рецепторів на клітинах людини при спробі проникнення в них.

Команда зазначила, що планує підтвердити свої результати в майбутньому дослідженні за участю більшої кількості пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків.