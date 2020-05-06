Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Імунітет до коронавірусу різний у всіх пацієнтів: учені зробили нове відкриття

538
Читати матеріал російською

Учені з'ясували, що імунітет до коронавірусу не може бути однаковим у всіх пацієнтів – не всі, хто видужав, виробляють однакові антитіла проти COVID-19.

Згідно з отриманими даними, більшість протестованих пацієнтів отримали імунітет через два тижні після виписки з лікарні, пише Daily Mail.

Дослідники виявили, що у деяких пацієнтів розвивалися імунні клітини, які не давали вірусу прикріплятися до клітин-господарів, у деяких були антитіла, які перешкоджають реплікації вірусу, а у інших – клітини, які грали роль в імунітеті.

Імунітет до коронавірусу різний у всіх пацієнтів: учені зробили нове відкриття

Команда, очолювана Університетом Цінхуа в Пекіні (Китай) заявила, що мало що відомо про імунні реакції організму після одужання від вірусу, і що скорочення розриву в знаннях може прискорити розробку вакцини.

"Наша робота послужила основою для подальшого аналізу захисного імунітету і розуміння механізму, що лежить в основі розробки COVID-19, особливо у важких випадках. Це також має значення для розробки ефективної вакцини для захисту від інфекції", – відзначили фахівці.

Команда досліджувала 14 пацієнтів, що видужали від COVID-19, і шість здорових контрольних пацієнтів. Вісім з 14 були недавно виписані, а решта шість були виписані за два тижні до цього.

Учені зібрали зразки крові і вивчили рівні двох антитіл: імуноглобуліну М (IgM), які з'являються першими, і антитіл до імуноглобуліну G (IgG), які найбільш часто зустрічаються. У порівнянні з контрольною групою всі 14 пацієнтів мали більш високі рівні антитіл як IgM, так і IgG.

Команда каже, що це показує, що у пацієнтів з коронавірусом дійсно є відповідь імунної системи на вірус, який зберігається принаймні два тижні. Сім з восьми недавно виписаних пацієнтів мали молекули, які перешкоджають прикріпленню вірусу до рецепторів на клітинах людини при спробі проникнення в них.

Команда зазначила, що планує підтвердити свої результати в майбутньому дослідженні за участю більшої кількості пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини