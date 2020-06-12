Імунітет до коронавірусу може тривати 17 років – учені

Гліб Іванов Пульмонологія 09:34, 12.06.2020 Оновлено: 09:51, 12.06.2020

Деякі форми застуди здатні допомогти захистити від COVID-19, а імунітет до коронавірусу може тривати до 17 років.

Такого висновку дійшли експерти у сфері імунології, повідомляє Daily Mail. Згідно з дослідженням, пацієнти, у яких раніше були застуди, спричинені вірусами, пов'язаними з COVID-19 (бета-кронавірусами), можуть мати імунітет або легше переносити захворювання.

Бета-коронавіруси, особливо OC43 і HKU1, зумовлюють застуду, а також важкі інфекції грудної клітки. Вони мають багато генетичних особливостей з COVID-19, MERS і SARS, які передавалися від тварин до людини.

Імунітет до коронавірусу може тривати 17 років – учені

Крім того, вчені знайшли докази, що деякий імунітет може бути присутнім протягом багатьох років через Т-клітини "пам'яті" організму від атак попередніх вірусів зі схожою генетичною структурою, навіть серед людей, у яких не було впливу COVID-19 або ГРВІ.

Т-клітини – це тип лейкоцитів, які є частиною другої лінії захисту імунної системи від будь-якого вірусного нападу, який починається приблизно за тиждень після зараження. Довгий час вважалося, що вони забезпечують надійний захист від вірусів, тому називаються "осередками пам'яті".

Захисний ефект цих клітин проти COVID-19 має бути доведено в подальших випробуваннях, але експерти кажуть, що пацієнти, які одужали від SARS 2003 року, демонструють імунні відповіді на ключові білки, знайдені в COVID-19.

"Ці результати показують, що вірус-специфічні Т-клітини пам'яті, індуковані бета-коронавірусною інфекцією, є тривалими, що підтверджує думку, що у пацієнтів з COVID-19 розвиватиметься тривалий Т-клітинний імунітет", – зазначають автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французькі вчені з'ясували, що люди навіть з легкими симптомами COVID-19 виробляють антитіла, які вселяють надію на те, що ті, хто видужав, справді отримують імунітет від цього захворювання.

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