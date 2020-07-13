Імунітет до COVID-19 може знизитися за три місяці, – вчені

Гліб Іванов Пульмонологія 08:46, 13.07.2020 Оновлено: 09:04, 13.07.2020

Учені припустили, що в людей, які перенесли коронавірус, імунітет до цього захворювання може знизитися всього за три місяці.

Такого висновку дійшли вчені з Королівського коледжу Лондона, передає The Guardian. За словами фахівців, найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується в пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів. Учені відзначають, що в 60 відсотків на цьому проміжку реєструється дуже високий рівень імунітету до коронавірусу.

Однак через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається всього в 17 відсотків пацієнтів.

Імунітет до COVID-19 може знизитися за три місяці, – вчені

Дослідники також розповіли, що за три місяці кількість антитіл в крові в багатьох випробовуваних падала до незначних значень, а в декого зовсім не змогли зафіксувати наявність імунітету.

Провідний автор дослідження Кеті Дорес вважає, що спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації в різних країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені заявили, що колективний імунітет від COVID-19 може бути вдвічі вищий.

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