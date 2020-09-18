COVID-19 розноситься по Україні безконтрольно через "халтуру" лікарів? З'ясувалися обурливі випадки

Медики в Україні б'ють на сполох і стверджують, що через халатність громадян коронавірус у країні поширюється неконтрольовано. А іноді ситуацію можуть ускладнювати, зокрема, і непрофесійні поради сімейних лікарів, які лікують від COVID-19.

Як хворі свідомо розносять інфекцію серед здорових людей і чому цього ніхто не контролює – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Винні і лікарі, і хворі?

Киянка Ірина, у якої чоловік захворів на COVID-19, здала тести через сімейного лікаря разом із донькою, чекати довелося дев'ять днів. На момент здачі аналізу у неї були всі симптоми хвороби: головний біль, слабкість, нежить, втрата нюху і невисока температура. У дитини – головний біль і нежить.

"Тест здали, щоб упевнитися в діагнозі, що не дарма сидимо на ізоляції. А мій сімейний лікар каже мені: "До результатів можете тихенько ходити в магазин". Я ще здивувалася, як це так можна? Але ми сидимо вдома, нікуди не виходимо, їжу замовляємо тільки через доставку. Але не всі такі, як ми. Думаю, що багато хто ходить і розносить", – припустила Ірина.

Це одна історія, яка трапилася в столиці, де більш-менш ще дотримуються карантину. А в регіонах багато українців вважає, що вірусу взагалі немає, а якщо він і є, то потрібно ним просто перехворіти й забути.

"У нас на Тернопільщині, незважаючи на величезну кількість хворих і померлих (понад 10 тис. хворих і 121 померлий. – Ред.), люди продовжують розносити заразу, особливо по весіллях. Ось недавній випадок: чоловік у суботу отримав позитивний результат, у неділю пішов на весілля, знаючи, що хворий. У результаті – 15 осіб із пневмонією в лікарні", – розповів OBOZREVATEL Богдан, фотограф із Тернополя.

Хворих буде ще більше

Українські епідеміологи запевняють, що в країні відбувається неконтрольоване поширення коронавірусу і вже на кінець жовтня – початок листопада лікарні можуть не справлятися з кількістю госпіталізованих, може бути по 5-6 тис. хворих щодоби.

"Велика проблема в тому, що люди не носять маски, особливо в регіонах. Ось у мене стабільно вісім осіб, які приходять на прийом, знімають її відразу, як тільки заходять у кабінет. Я вже їм кажу: "А нічого, що тільки що людина вийшла з коронавірусом?". "О, відразу ж одягли. Масковий режим потрібно ввести на загальнонаціональному рівні й не нехтувати цим захистом", – уточнила OBOZREVATEL сімейна лікарка Оксана.

За її словами, дуже часто й сімейні лікарі можуть давати неправильні рекомендації. Наприклад, до отримання результатів тестування виходити на вулицю, у такий спосіб хворий легко може заразити людину зі слабким імунітетом, навіть у черзі в магазині. І маска в цьому випадку може не врятувати від інфікування.

"Складно зрозуміти, як вірус вибирає собі жертву. Ось у мене був хворий 89-річний дідусь. Обійшлося без пневмонії навіть. А захворів чоловік 45 років – майже місяць лікувався. При тому, що здоровий мужик, без особливих проблем. Але найбільш уразлива група – активні онкохворі. У них вірус повністю зжирає весь імунітет", – підсумувала лікарка.

МОЗ змінив алгоритм тестування на коронавірус

Тим часом наприкінці минулого тижня Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Тепер у разі відсутності клінічних симптомів із самоізоляції можна виходити вже на 14-й день без проведення ПЛР-тесту. Саме тестування методом ПЛР зрушили на 7-9-й день від можливого зараження.

При цьому в МОЗ ще раз запевнили, що людям із клінічними симптомами COVID-19, їхнім контактним особам і тим, хто вже завершує своє лікування, ПЛР-тести роблять безплатно. Правда, не уточнили, що через сімейного лікаря результатів треба чекати по 7-9 днів.

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