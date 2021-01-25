Хто з українців частіше хворіє на COVID-19: названо небезпечний вік
В Україні на коронавірус частіше хворіють люди у віці від 30 до 69 років, тоді як рідше ця інфекція вражає дітей до 9 років.
Про це свідчать дані офіційної статистики щодо ситуації з пандемією у країні. Їх OBOZREVATEL надали в апараті Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Згідно з ними, найбільше піддаються зараженню COVID-19 українці у віці 50-59 років. Порівняно невеликий відсотковий розрив серед інфікованих 30-39, 40-49 і 60-69-річних громадян.
Зокрема, віковий розподіл осіб, котрі захворіли на коронавірусну інфекцію, в Україні становить:
0-9 років – 1,7%;
10-19 років – 3,9%;
70+ років – 9,1%
20-29 років – 9,9%;
60-69 років – 17,5%;
30-39 років – 17,9%;
40-49 років – 18,7%;
50-59 років – 21,4%.
Раніше також було названо найнебезпечніший вік, у якому українці помирають від коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, імунолог припустив, що в 2021 році пандемія COVID-19 піде на спад, проте перемога над вірусом дасться людям "дорогою ціною".