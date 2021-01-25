Хто з українців частіше хворіє на COVID-19: названо небезпечний вік

В Україні на коронавірус частіше хворіють люди у віці від 30 до 69 років, тоді як рідше ця інфекція вражає дітей до 9 років.

Про це свідчать дані офіційної статистики щодо ситуації з пандемією у країні. Їх OBOZREVATEL надали в апараті Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Згідно з ними, найбільше піддаються зараженню COVID-19 українці у віці 50-59 років. Порівняно невеликий відсотковий розрив серед інфікованих 30-39, 40-49 і 60-69-річних громадян.

Найменше на коронавірус в Україні хворіють діти, а частіше – 40-59-річні

Зокрема, віковий розподіл осіб, котрі захворіли на коронавірусну інфекцію, в Україні становить:

0-9 років – 1,7%;

10-19 років – 3,9%;

70+ років – 9,1%

20-29 років – 9,9%;

60-69 років – 17,5%;

30-39 років – 17,9%;

40-49 років – 18,7%;

50-59 років – 21,4%.

Віковий розподіл осіб, які захворіли на COVID-19 в Україні

Раніше також було названо найнебезпечніший вік, у якому українці помирають від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, імунолог припустив, що в 2021 році пандемія COVID-19 піде на спад, проте перемога над вірусом дасться людям "дорогою ціною".