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/ Пульмонологія

Хто з українців частіше хворіє на COVID-19: названо небезпечний вік

32.8т
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В Україні на коронавірус частіше хворіють люди у віці від 30 до 69 років, тоді як рідше ця інфекція вражає дітей до 9 років.

Про це свідчать дані офіційної статистики щодо ситуації з пандемією у країні. Їх OBOZREVATEL надали в апараті Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Згідно з ними, найбільше піддаються зараженню COVID-19 українці у віці 50-59 років. Порівняно невеликий відсотковий розрив серед інфікованих 30-39, 40-49 і 60-69-річних громадян.

Найменше на коронавірус в Україні хворіють діти, а частіше – 40-59-річні

Найменше на коронавірус в Україні хворіють діти, а частіше – 40-59-річні

Зокрема, віковий розподіл осіб, котрі захворіли на коронавірусну інфекцію, в Україні становить:

  • 0-9 років – 1,7%;

  • 10-19 років – 3,9%;

  • 70+ років – 9,1%

  • 20-29 років – 9,9%;

  • 60-69 років – 17,5%;

  • 30-39 років – 17,9%;

  • 40-49 років – 18,7%;

  • 50-59 років – 21,4%.

Віковий розподіл осіб, які захворіли на COVID-19 в Україні
Віковий розподіл осіб, які захворіли на COVID-19 в Україні

Раніше також було названо найнебезпечніший вік, у якому українці помирають від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, імунолог припустив, що в 2021 році пандемія COVID-19 піде на спад, проте перемога над вірусом дасться людям "дорогою ціною".

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба РНБО
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