Хто має найпотужніший імунітет до COVID-19: названо категорію пацієнтів

Сильний імунітет до COVID-19 формується тільки в семи-восьми відсотків людей, які перехворіли на нього, водночас нерідко найстійкіший отримують пацієнти, у яких перебіг хвороби був важким.

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Про це, посилаючись на дослідження китайських учених, заявила докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології GMU к США Анча Баранова. Її слова цитують РІА Новини.

"У деяких перехворілих були температура й кашель, але немає антитіл до коронавірусу (таких пацієнтів до 7-8%). Це означає, що вони позбулися інфекції за допомогою інтерферонів, які оперативно виробляються в організмі людини у відповідь на вірус. У цьому ж разі інтерферони самі впоралися і антитіла не виникли, тому в цих пацієнтів немає імунітету до COVID-19", – підкреслила фахівчиня.

Баранова уточнила, що противагу цій групі пацієнтів становлять люди, які теж перехворіли на коронавірус, але з великою кількістю антитіл і хорошим імунітетом. Таких теж налічується приблизно 8%.

"У нас є суперлюди, у яких така потужна імунна відповідь, що їхні антитіла можна використовувати для лікування інших хворих конвалесцентною плазмою, що й робиться", – зазначила біологиня.

За її словами, між цими двома групами перебувають інші перехворілі на COVID-19. У них виникає імунітет до вірусу різної сили, однак у 40 відсотків він досить слабкий. До того ж у декого рівень антитіл помітно падає протягом місяця.

"Усе це наслідок того, що люди різні й по-різному переносять захворювання. Учені з'ясували, що міцніший імунітет у людей старшого віку, які перенесли важкий перебіг COVID-19", – підсумувала експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що імунітет до коронавірусу не може бути однаковим у всіх пацієнтів – не всі видужалі виробляють одні й ті ж антитіла проти COVID-19.