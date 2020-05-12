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/ Пульмонологія

Хто має найпотужніший імунітет до COVID-19: названа категорія пацієнтів

2.1т
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Сильний імунітет до COVID-19 формується тільки у семи-восьми відсотків людей, які перехворіли ним, водночас нерідко найстійкіший отримують пацієнти, у яких перебіг хвороби був важким.

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Про це, посилаючись на дослідження китайських вчених, заявила докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології GMU к США Анча Баранова. Її слова цитують РІА Новини.

"У деяких перехворілих була температура і кашель, але немає антитіл до коронавірусу (таких пацієнтів до 7-8%). Це означає, що вони позбулися інфекції за допомогою інтерферонів, які оперативно виробляються в організмі людини у відповідь на вірус. У цьому ж випадку інтерферони самі впоралися і антитіла не виникли, тому у цих пацієнтів немає імунітету до COVID-19", – підкреслила фахівчиня.

Хто має найпотужніший імунітет до COVID-19: названа категорія пацієнтів

Баранова уточнила, що противагу цій групі пацієнтів становлять люди, які теж перехворіли коронавірусом, але з великою кількістю антитіл і хорошим імунітетом. Таких теж налічується приблизно 8%

"У нас є суперлюди, у яких така потужна імунна відповідь, що їхні антитіла можна використовувати для лікування інших хворих конвалесцентною плазмою, що і робиться", – зазначила біологиня.

За її словами, між цими двома групами перебувають інші перехворілі COVID-19. У них виникає імунітет до вірусу різної сили, однак у 40 відсотків він досить слабкий. До того ж у деяких рівень антитіл помітно падає протягом місяця.

"Все це наслідок того, що люди різні і по-різному переносять захворювання. Вчені з'ясували, що міцніший імунітет у людей старшого віку, які перенесли важкий перебіг COVID-19", – підсумувала експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що імунітет до коронавірусу не може бути однаковим у всіх пацієнтів – не всі видужалі виробляють одні й ті ж антитіла проти COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Тег
вірус
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