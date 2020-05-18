Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що найбільша кількість випадків інфікування коронавірусною хворобою в Україні зафіксована у віковій групі 60+.

Про це він розповів на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця)

Загалом у цій групі станом на 18 травня захворіло 4370 осіб, що становить 24% від усієї кількості хворих. Крім того, люди віком 60+ становлять 66% усіх летальних випадків, зафіксованих в Україні через COVID-19. Близько 72% із них мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легенів.

"Це відповідь на запитання, чому ми не знімаємо обмеження для людей 60+. Це найбільша група ризику. Тому в постанові про карантин ці люди потрапляють під самоізоляцію, і тому коли ми говоримо, що відкриваємо салони, перукарні, заклади громадського харчування, ми наголошуємо про обмеження присутності й роботи людей вікової групи 60+", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 18 травня, в Україні офіційно підтверджено 18 616 випадків коронавірусної хвороби. З них – 325 випадків зараження було виявлено за минулу добу.