Гостра фаза COVID-19 може тривати до кінця 2021 року, – імунолог

Гостра фаза поширення коронавірусу може тривати щонайменше до кінця 2021 року. І хоча імунітет у частини жителів планети формуватиметься через хворобу, до колективного імунітету ще далеко.

Тому й про зняття карантинних обмежень через пандемію говорити трохи зарано. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

"Можна влітку очікувати покращення ситуації з COVID-19. Ми це відчували влітку 2020 року. Але, за прогнозами ВООЗ, гостра фаза пандемії буде тривати все-таки до кінця 2021-го", – зазначив він.

Гостра фаза COVID-19 триватиме до кінця 2021 року, – імунолог

За його словами, це не означає, що карантинні заходи в тих чи інших країнах не послаблюватимуть. Імунолог переконаний, що люди поступово повертатимуться до звичнішого режиму життя.

Водночас, вважає він, сезонною інфекцією коронавірус можна буде назвати після набуття населенням Землі колективного імунітету. До цього, на жаль, ще дуже далеко.

"Частина населення буде вакцинована і в такий спосіб здобуде імунітет. Тобто коли ми говоримо, що COVID-19 стане сезонною інфекцією, має пройти ще рік, але до кінця 2021-го ми говоримо ще про гостру фазу пандемії", – пояснив Лапій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що людство подолало не всі проблеми, пов'язані з COVID-19. За його словами, світ чекають інші випробування, серед яких і нові штами збудника інфекції.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!