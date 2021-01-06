Голубовська відповіла на фейк ЗМІ щодо змін до протоколу лікування COVID-19

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська обурилася повідомленнями у ЗМІ про нібито вилучення з протоколу лікування коронавірусу в Україні препарату "Тоцилізумаб".

За її словами, журналісти не вникли в суть змін, які дійсно внесли в документ фахівці Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), і дезінформували людей. Про це професорка, докторка медичних наук написала в пості на Facebook.

"Не хочеться псувати святкові дні, але коли ж припиниться цей потік нескінченної брехні? Зрозуміло, що ніхто в суть вникати не буде, за рідкісним винятком, тому і маніпулювати можна, як завгодно", – заявила вона.

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Голубовська, яка також брала участь у розробленні протоколу, підкреслила, що "Тоцилізумаб" із нього не прибирали, як і імуноглобуліни – так вимагали у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Також лікарка зазначила, що оновленням протоколу займатимуться тільки фахівці, які беруть участь у лікуванні хворих – "кожен у своїй частині лікувального процесу".

"А не чиновники, навіть якщо вони з "міжнародних організацій". Принаймні, я на це сподіваюся", – підсумувала Голубовська.

Скриншот посту. Джерело: Facebook Ольги Голубовської

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Голубовська пояснила, що препарат "Тоцилізумаб" у протоколі лікування коронавірусу в Україні вилучили з лікування хворих із критичним перебігом інфекції. Водночас призначати рекомендують тільки важким хворим.

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