Голубовська: в Україні критично домінують важкі й дуже важкі хворі на COVID-19

В Україні на сьогодні домінують важкі й дуже важкі форми захворювання на коронавірус, до того ж серед людей молодого віку. Минулої весни, коли в країні вперше ввели посилений карантин, такого не було.

На це звернула увагу провідна інфекціоністка МОЗ, професорка Ольга Голубовська у Facebook. Вона зробила репост свого повідомлення, залишеного в соцмережі рівно рік тому, 22 березня 2020-го, і порівняла ситуацію з тією, що спостерігається зараз.

За її словами, тоді важкі форми COVID-19 у пацієнтів-українців не домінували. А лікарі, згадала медикиня, могли забрати до лікарні практично всіх, враховуючи тих, хто зараз госпіталізації не підлягає.

Гулобовська порівняла нинішню COVID-ситуацію із тією, яка була рік тому

"Оце так... рік минув... Зараз критично домінують важкі й дуже важкі хворі. Тоді ми навіть уявити не могли, що нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я", – зазначила Голубовська.

Раніше вона заявила, що в Україні поширюється особливий штам COVID-19 і потрібно терміново ввести локдаун. Інфекціоністка підкреслила, що за рік пандемії коронавірус у країні отримав свої особливості й нестандартно реагує на звичне лікування. Але вакцина CoviShield, висловила переконання вона, повинна захищати навіть від мутованого штаму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ольга Голубовська сказала, що українська мутація коронавірусу дає "нестандартну" відповідь на звичну терапію і викликає більш важкі й тривалі форми захворювання.

Також вона нагадала, що нині у світі не існує ліків, які можуть гарантовано вилікувати людину від коронавірусу. Тому важливо якомога раніше звертатися до медиків, поки вони ще можуть надати допомогу пацієнту.

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