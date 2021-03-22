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/ Пульмонологія

Голубовська: в Україні критично домінують важкі й дуже важкі хворі на COVID-19

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В Україні на сьогодні домінують важкі й дуже важкі форми захворювання на коронавірус, до того ж серед людей молодого віку. Минулої весни, коли в країні вперше ввели посилений карантин, такого не було.

На це звернула увагу провідна інфекціоністка МОЗ, професорка Ольга Голубовська у Facebook. Вона зробила репост свого повідомлення, залишеного в соцмережі рівно рік тому, 22 березня 2020-го, і порівняла ситуацію з тією, що спостерігається зараз.

За її словами, тоді важкі форми COVID-19 у пацієнтів-українців не домінували. А лікарі, згадала медикиня, могли забрати до лікарні практично всіх, враховуючи тих, хто зараз госпіталізації не підлягає.

Гулобовська порівняла нинішню COVID-ситуацію із тією, яка була рік тому
Гулобовська порівняла нинішню COVID-ситуацію із тією, яка була рік тому

"Оце так... рік минув... Зараз критично домінують важкі й дуже важкі хворі. Тоді ми навіть уявити не могли, що нас чекає через рік, хоча в Італії, а потім в Іспанії вже тоді почався колапс систем охорони здоров'я", – зазначила Голубовська.

Раніше вона заявила, що в Україні поширюється особливий штам COVID-19 і потрібно терміново ввести локдаун. Інфекціоністка підкреслила, що за рік пандемії коронавірус у країні отримав свої особливості й нестандартно реагує на звичне лікування. Але вакцина CoviShield, висловила переконання вона, повинна захищати навіть від мутованого штаму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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