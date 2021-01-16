Голубовська сказала, чи варто боятися мутацій COVID-19

Українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська зазначила, що у світі з’являтимуться все нові штами коронавірусу. Однак це не означає, що вони будуть небезпечнішими.

Вона нагадала, що COVID-19 – це РНК-вірус, для яких процес мутації є характерним. Про це докторка медичних наук розповіла в ефірі "112 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Цей вірус мутує ще не так часто, як інші, наприклад, грип. Будуть з’являтися нові мутації, але головне, щоб вони не зачіпали ключові структурні одиниці вірусу", – зауважила медикиня.

Голубовська сказала, чи варто боятися мутацій коронавірусу

За її словами, з мутацією вірусу, ймовірно, пов'язана і зміна клінічної картини захворюваності на COVID-19 в Україні. Зокрема, коли спершу спостерігався легкий перебіг хвороби, потім стрибок важких пневмоній у пацієнтів, згодом висока смертність серед літніх людей, невеликий спад заражень тощо.

Хоча, каже лікарка, це пов'язано також із природними процесами адаптації збудника інфекції до людей, а їх – до нього.

Голубовська зазначила, що дотримується думки багатьох учених про те, що "коронавірус є природним вірусом, але створеним у лабораторії". За її словами, мало прогнозів щодо таких пандемій збуваються, але вона вважає, що боятися легких (які не зачіпають ключові структурні одиниці вірусу) мутацій COVID-19 не варто.

"Зазвичай, якщо збудник легше передається, як "британський" штам, то він поступається за своєю агресивністю в природі", – пояснила вона.

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