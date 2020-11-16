Голубовська розповіла, як визначити перехід легкої форми COVID-19 в складну

Перехід коронавірусної інфекції з легкої в складну форму непросто визначити, оскільки за первинними симптомами не завжди можна спрогнозувати перебіг хвороби.

Про те, чи є показник тяжкості COVID-19 і які ускладнення є найпоширенішими, розповіла лікар і професор Ольга Голубовська в інтерв'ю Ваше здоров'я.

За словами медика, між тяжкістю перебігу захворювання та первинними симптомами у пацієнта не завжди спостерігається кореляція, тобто підвищена температура або втрата нюху ще не гарантує важку форму ковіду. Вона зазначила, що для об'єктивної оцінки хворого потрібні і клінічні, і лабораторні дані.

Вірус SARS-CoV-2 вражає практично всі органи і системи. Найбільше страждають органи дихання, а саме легені. У цьому органі розростання фіброзної тканини призводить до порушення дихальної функції.

Голубовка також пояснила, чому людям, які перехворіли на ковід, важливо робити щеплення від грипу. При грипі теж відбувається ураження нижніх дихальних шляхів, тому збіг такого стану з фіброзом дуже небезпечний.

Крім цього, у деяких хворих може розвиватися ниркова недостатність. При коронавірусній хворобі відзначають підвищений ризик тромбозів. Вірус також негативно впливає на серце, нервову систему та психіку.

Раніше MedOboz повідомляв про зміни в українському протоколі лікування коронавірусної хвороби. МОЗ затвердив використання реконвалесцентної плазми.