Голубовська розповіла, як буде діяти вакцина проти коронавірусу

Вакцина від коронавірусу діятиме так само, як щеплення від грипу, запобігаючи важким формам захворювання.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала одна з провідних інфекціоністок України Ольга Голубовська. За її словами, навряд чи вакцини від COVID стане захищати людину пожиттєво.

"Можливо, вона запобігатиме важким формам захворювання, але навряд чи цей захід стане пожиттєвим. Працюватиме так само, як і вакцина від грипу. Наш імунітет – це ж не тільки антитіла. Є ще Т-клітини пам'яті, які теж борються з вірусом" , – зазначила Голубовська.

Лікар нагадала про пандемію т.з. "свинячого" грипу A/H1N1 2009 року, який особливо важко переносили молоді люди.

"У старших хвороба проходила легше в тому числі за рахунок можливої циркуляції у них Т-клітин пам'яті ще з часів 77-го року, коли був спалах дуже важкого грипу H1N1. Накопиться достатня кількість перехворілих коронавірусом, плюс вакцинація – можливо, важкі форми захворювання стримуватимуться", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська відзначала, що Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтівз коронавірусною інфекцією віком до 30 років.