Українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що Україна на сьогодні більш упевнено почуває себе в лікуванні хворих на коронавірус.

На своїй сторінці в Facebook вона розповіла, що нещодавно її колега потрапила в лікарню з COVID-19 у дуже важкому стані: з температурою 39,5 градуса, сатурацією без кисню 91-93%, пневмонією. Однак уже через кілька днів завдяки правильному лікуванню стан її здоров'я стабілізувався: додаткова терапія і ШВЛ не знадобилися.

"Захворювання розвинулося досить гостро відразу з вираженого загальноінтоксикаційного синдрому і явищами дихальної недостатності, без продромального періоду. Швидка негативна динаміка розвитку клінічних симптомів і лабораторних показників свідчили про вкрай несприятливий перебіг хвороби із поганим прогнозом у досить молодого пацієнта з групи ризику (ГБ, надмірна вага). Своєчасно призначена терапія сприяла практично симетрично такій же швидкій позитивній динаміці. Затягування з лікуванням у цьому разі однозначно призвело б до неконтрольованого або слабо контрольованого процесу з поганим прогнозом", – написала вона.

Голубовська розповіла про прорив у лікуванні COVID-19 в Україні

Голубовська підкреслила, що на сьогоднішній день українські лікарі більш упевнено почувають себе в лікуванні хворих.

"Сьогодні для лікування COVID-19 є досить ефективні методи терапії, які поки що не мають чіткої доказової бази, а та, яка існує, буває досить суперечливою і спірною. Основні препарати, які добре зарекомендували, нам вдалося, завдяки волі міністра (що ухвалює остаточне рішення), внести в протоколи ще три місяці тому. Інакше, друзі, лікувати було б нічим. За багато років мого професійного життя ніколи не стикалася з такими труднощами у підготовці нормативних документів", – зазначила лікарка.

Вона додала, що загалом терапія залишається дуже складною, оскільки важко передбачити, у кого буде який перебіг захворювання.

"Однак на сьогоднішній день вимальовується чітка тенденція – шляхом ретельного динамічного спостереження треба вміти виділяти загрозливі стани, ризики важкого перебігу й радикально втручатися серйозними препаратами до розвитку вкрай важких станів. Звичайно, в критичних умовах роботи це буває важко. Але по-іншому ніяк", – підкреслила Голубовська.

Facebook Ольги Голубовської

Facebook Ольги Голубовської

Facebook Ольги Голубовської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Голубовська розповіла, що в Україні є вітчизняний препарат, який допомагає в лікуванні COVID-19. Зокрема, він знижує негативні наслідки дії вірусу.