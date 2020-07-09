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/ Пульмонологія

Голубовська розповіла про прорив з лікуванням COVID-19 в Україні

2.5т
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Українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що Україна на сьогодні більш впевнено почуває себе в лікуванні хворих на коронавірус.

На своїй сторінці в Facebook вона розповіла, що недавно її колега потрапила в лікарню з COVID-19 в дуже важкому стані: з температурою 39,5 градусів, сатурацією без кисню 91-93%, пневмонією. Однак уже через кілька днів, завдяки правильному лікуванню, стан її здоров'я стабілізувався: додаткова терапія і ШВЛ не знадобилися.

"Захворювання розвинулося досить гостро відразу з вираженого загальноінтоксикаційного синдрому і явищами дихальної недостатності, без продромального періоду. Швидка негативна динаміка розвитку клінічних симптомів і лабораторних показників свідчили про вкрай несприятливий перебіг хвороби з поганим прогнозом у досить молодого пацієнта з групи ризику (ГБ, надмірна вага). Своєчасно призначена терапія привела практично симетрично до такої ж швидкої позитивної динаміки. Затягування з лікуванням в даному випадку однозначно призвело б до неконтрольованого або слабо контрольованого процесу з поганим прогнозом", – написала вона.

Голубовська розповіла про прорив з лікуванням COVID-19 в Україні

Голубовська розповіла про прорив з лікуванням COVID-19 в Україні

Голубовська підкреслила, що на сьогоднішній день українські лікарі більш впевнено почувають себе у лікуванні хворих.

"Сьогодні для лікування COVID-19 є досить ефективні методи терапії, які поки що не мають чіткої доказової бази, а та, яка існує, буває досить суперечливою і спірною. Основні препарати, які добре зарекомендували, нам вдалося, завдяки волі міністра (що ухвалює остаточне рішення), внести в протоколи ще три місяці тому. Інакше, друзі, лікувати було б нічим. За багато років мого професійного життя ніколи не стикалася з такими труднощами у підготовці нормативних документів", – зазначила доктор.

Вона додала, що в цілому терапія залишається дуже складною, оскільки важко передбачити, у кого як буде протікати захворювання.

"Однак на сьогоднішній день вимальовується чітка тенденція – шляхом ретельного динамічного спостереження треба вміти виділяти загрозливі стани, ризики важкого перебігу і радикально втручатися серйозними препаратами до розвитку вкрай важких станів. Звичайно, в критичних умовах роботи це буває важко. Але по-іншому ніяк", – підкреслила Голубовська.

Голубовська розповіла про прорив з лікуванням COVID-19 в Україні

Facebook Ольги Голубовской

Голубовська розповіла про прорив з лікуванням COVID-19 в Україні

Facebook Ольги Голубовской

Голубовська розповіла про прорив з лікуванням COVID-19 в Україні

Facebook Ольги Голубовской

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Голубовська розповіла, що в Україні є вітчизняний препарат, який допомагає в лікуванні COVID-19. Зокрема, він знижує негативні наслідки дії вірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
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