Голубовська – про зміну COVID-19: тяжко хворіють діти, ускладнення стали непередбачуваними
Клінічна картина коронавірусної хвороби в Україні радикально змінилася: останнім часом важко хворіють на нього люди молодшого віку, а ускладнення в пацієнтів стали непередбачуваними.
Про це заявила головна позаштатна інфекціоністка МОЗ, професорка Ольга Голубовська. У коментарі "Україна 24" вона назвала головні ознаки.
"Ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, вона не та, яка була минулого року. Захворювання стало тривалішим. Не 2 тижні, як ми пацієнтам говорили, зараз до місяця, і довго люди залишаються кисневозалежними. Все непередбачувано, часто проявляються бактеріальні ускладнення", – пояснила лікарка.
Спеціалістка підкреслила, що COVID-19 давно "помолодшав" – він вражає не тільки людей у віці 50+, а й зовсім молодих і дітлахів. Крім цього, на сьогодні, ймовірно, через поширення південноафриканського штаму клінічна картина змінилася ще більше.
"І в хворих досить часто порівняно з попередніми періодами виникає ниркова недостатність. Дуже важко стали хворіти діти – перебувають на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще тижнів зо три тому", – зазначила Голубовська.
Вона висловила припущення, що все це обумовлено новими штамами COVID-19. Оскільки зараз вже відомо, що британський варіант на 65% ускладнює захворювання. У зв'язку з цим днями в Україні вкотре змінили протокол лікування коронавірусної хвороби.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Ольга Голубовська говорила, що Україні через ситуацію з COVID-19 не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.
За її словами, це важливо для ефективної боротьби з пандемією, навіть коли проводиться масова вакцинація проти коронавірусу.
Голубовська також підкреслила, що поточна хвиля COVID-19 в Україні за інтенсивністю десь уп'ятеро важча за осінню.
Професорка навела українцям приклад страхітливої статистики щодо поширення COVID-19 на тлі послаблення карантинних заходів у США. Вона вкотре закликала земляків дотримуватися заходів безпеки, берегти себе і близьких.
Нещодавно Голубовська заявила, що зараз ситуація з COVID-19 в Україні найгірша за весь час пандемії, тому країні потрібен жорсткий карантин – із комендантською годиною і забороною на авіасполучення