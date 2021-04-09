Голубовська – про зміну COVID-19: тяжко хворіють діти, ускладнення стали непередбачуваними

Клінічна картина коронавірусної хвороби в Україні радикально змінилася: останнім часом важко хворіють на нього люди молодшого віку, а ускладнення в пацієнтів стали непередбачуваними.

Про це заявила головна позаштатна інфекціоністка МОЗ, професорка Ольга Голубовська. У коментарі "Україна 24" вона назвала головні ознаки.

"Ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, вона не та, яка була минулого року. Захворювання стало тривалішим. Не 2 тижні, як ми пацієнтам говорили, зараз до місяця, і довго люди залишаються кисневозалежними. Все непередбачувано, часто проявляються бактеріальні ускладнення", – пояснила лікарка.

За словами Голубовської, клінічна картина коронавірусу в Україні радикально змінилася

Спеціалістка підкреслила, що COVID-19 давно "помолодшав" – він вражає не тільки людей у віці 50+, а й зовсім молодих і дітлахів. Крім цього, на сьогодні, ймовірно, через поширення південноафриканського штаму клінічна картина змінилася ще більше.

"І в хворих досить часто порівняно з попередніми періодами виникає ниркова недостатність. Дуже важко стали хворіти діти – перебувають на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще тижнів зо три тому", – зазначила Голубовська.

Вона висловила припущення, що все це обумовлено новими штамами COVID-19. Оскільки зараз вже відомо, що британський варіант на 65% ускладнює захворювання. У зв'язку з цим днями в Україні вкотре змінили протокол лікування коронавірусної хвороби.

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