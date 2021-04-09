Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Редакторка новин

Голубовська – про зміну COVID-19: тяжко хворіють діти, ускладнення стали непередбачуваними

25.1т
Читати матеріал російською

Клінічна картина коронавірусної хвороби в Україні радикально змінилася: останнім часом важко хворіють на нього люди молодшого віку, а ускладнення в пацієнтів стали непередбачуваними.

Про це заявила головна позаштатна інфекціоністка МОЗ, професорка Ольга Голубовська. У коментарі "Україна 24" вона назвала головні ознаки.

"Ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, вона не та, яка була минулого року. Захворювання стало тривалішим. Не 2 тижні, як ми пацієнтам говорили, зараз до місяця, і довго люди залишаються кисневозалежними. Все непередбачувано, часто проявляються бактеріальні ускладнення", – пояснила лікарка.

За словами Голубовської, клінічна картина коронавірусу в Україні радикально змінилася
За словами Голубовської, клінічна картина коронавірусу в Україні радикально змінилася

Спеціалістка підкреслила, що COVID-19 давно "помолодшав" – він вражає не тільки людей у віці 50+, а й зовсім молодих і дітлахів. Крім цього, на сьогодні, ймовірно, через поширення південноафриканського штаму клінічна картина змінилася ще більше.

"І в хворих досить часто порівняно з попередніми періодами виникає ниркова недостатність. Дуже важко стали хворіти діти – перебувають на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще тижнів зо три тому", – зазначила Голубовська.

Вона висловила припущення, що все це обумовлено новими штамами COVID-19. Оскільки зараз вже відомо, що британський варіант на 65% ускладнює захворювання. У зв'язку з цим днями в Україні вкотре змінили протокол лікування коронавірусної хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Лікування коронавірусу в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я хвороба вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
261
Смішно
4
Цікаво
19
Сумно
6
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини