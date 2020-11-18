Голубовська пояснила, які з коронавірусів найнебезпечніші. Відео

У світі циркулюють сім коронавірусів, які викликають захворювання у людини. Але найбільш небезпечними є три із них, серед яких і COVID-19.

Про це розповіла в бліц-інтерв'ю від МОЗ лікарка-інфекціоністка, професорка, докторка медичних наук Ольга Голубовська. У ролику, опублікованому в Telegram-каналі "Коронавірус у деталях", вона відповіла на питання про сезонність вірусу, який викликав пандемію в світі.

"Чотири коронавіруси постійно циркулюють у природі, і ми заражалися ними все життя – вони завжди викликали легкий респіраторний синдром. Але цей (COVID-19. – Ред.) – один із трьох небезпечних, які викликають ураження легень", – підкреслила фахівчиня.

COVID-19 – один із трьох найнебезпечніших коронавірусів

За її словами, сезон цих коронавірусів – зимовий період, що пов'язано як із властивостями збудників інфекцій, так і з особливістю їхньої передачі.

"Уже на сьогодні нам відомо, що ступінь тяжкості захворювання і його ймовірність залежать від дози вірусу. Через особливості передачі вона буде інтенсивнішою в зимовий період, відповідно, і хворих буде більше", – зазначила Голубовська.

Вона підкреслила, що це прогнозовано, і всі зараз спостерігають, як "захворюваність на COVID-19 зростає на очах". Водночас членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню цієї хвороби в Україні висловила переконання, що в нашій та інших країнах світу офіційна статистика не відображає повну картину щодо кількості заражень.

"Але, на жаль, зростає частка важких хворих. Тому ми до всіх звертаємося з проханням мінімізувати ризики підхопити вірус, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я", – підсумувала інфекціоністка.

Відео з коментарем Ольги Голубовської про небезпечні коронавіруси дивіться за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка, докторка медичних наук Ольга Голубовська пояснила "стрибок" захворюваності на COVID-19 в Україні.