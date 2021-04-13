Голубовська пояснила виникнення тромбозів після AstraZeneca: кому можна та протипоказано вакцинуватися

Тромбоз, який виникає у деяких пацієнтів після вакцинації проти коронавірусу препаратом AstraZeneca, є незвичним тяжким ускладненням. Його спричиняють хибні антитіла, які впливають на тромбоцити, зумовлюючи їхнє злипання. Через це збільшується кількість клітин в одних ділянках організму і зменшується в інших.

У зв'язку з цим у людини може початися як тромбоз, так і кровотеча. Про це у вівторок, 13 квітня, розповіла провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на два опубліковані дослідження.

"Синдром дуже схожий на добре відому гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ДІП), яка діагностується і лікується аналогічно стану, що розвивається після вакцинації, – введенням внутрішньовенних імуноглобулінів (ВВІГ) і антикоагулянтів", – написала медикиня.

На думку Голубовської, в ситуації, що склалася, потрібно утриматися від вакцинації людей, які молодші за 30 років. Також необхідно розробити рекомендації для населення щодо того, на що потрібно звертати увагу після щеплення. Зокрема, йдеться про болі в кінцівках, животі, головний біль і запаморочення.

Крім того, інфекціоністка вважає, що недоцільно вакцинувати людей, у яких є імунітет проти COVID-19. Голубовська зазначила, що щеплення повинні отримати пацієнти без імунітету до коронавірусу, ті, хто на нього не хворів або перехворів більше ніж пів року тому.

Голубовська нагадала, що після виникнення низки таких тяжких реакцій на вакцину AstraZeneca в Норвегії і Данії зупинили використання цього препарату. В інших європейських країнах рекомендували щеплювати цією вакциною тільки людей старших за 55-65 років, бо у них набагато рідше виникало це ускладнення.

У Великобританії ж радять людям молодшим від 30 років використовувати інший препарат. Разом із тим, у США FDA і CDC у вівторок, 13 квітня, також рекомендували зупинити використання вакцини Johnson & Johnson через шість повідомлень про тромбози на 6,8 млн введених доз.

Нагадаємо, що утворенню тромбів у мозку після вакцинації проти коронавірусу препаратом AstraZeneca є рідкісним ускладненням. Зазвичай йому передують сильні головні болі й погіршення зору.

Скріншот. Ольга Голубовська в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Голубовська розповіла, що клінічна картина коронавірусної хвороби в Україні радикально змінилася: останнім часом важко хворіють на нього люди все більш молодого віку, а ускладнення у пацієнтів стали непередбачуваними.