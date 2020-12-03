Голубовська пояснила, чому взимку хворіти на коронавірус небезпечніше

Зростає кількість не тільки хворих, але і випадків важких форм інфекції

В осінньо-зимовий сезон коронавірусна інфекція поширюється швидше. Водночас хвороба також носить більш складний характер.

За словами лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської, саме в цей період кількість пацієнтів із важкою формою COVID-19 стає дедалі більшою. Це видно і за статистикою захворюваності в Україні, розповіла вона в інтерв'ю для УНН.

"Зараз його сезон. Вірус агресивніший. Ми отримуємо найбільші дози його збудника. І саме через це зростає кількість важких форм", – пояснила медикиня.

Взимку хворіти на коронавірус небезпечніше, – Голубовська

Вона зазначила, що навесні та влітку перебіг COVID-19 буде пом'якшуватися, наприклад, як під час минулого літнього сезону.

"Ми сподівалися, що його практично не буде або буде набагато менше. Цього не трапилося. Але ситуація, звичайно ж, була не така, як зараз – ні за кількістю захворювань, ні за кількістю важких форм", – підкреслила лікарка.

У цьому інтерв'ю Голубовська висловила переконання, що Україна сьогодні перебуває у "вогнищі" поширення коронавірусної інфекції. Вона каже, що сьогодні важливо зменшити кількість хворих людей усіма можливими методами. Одним із таких, який може допомогти розірвати ланцюжок передачі вірусу, вважає лікарка, є уникнення масового скупчення людей.

Нагадаємо, що лікарка-інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська і сама заразилася COVID-19. Відомо, що увечері 29 листопада її госпіталізували в одну з приватних клінік Києва. Медики оцінили її стан як середньої тяжкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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