Голубовська пояснила, чому УЗД виявляє COVID-19 краще, ніж рентген

Для діагностики пневмонії, викликаної коронавірусом, у відділеннях медичної допомоги краще використовувати УЗД легень, аніж рентген грудної клітки.

На цьому наголосила українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська. На своїй сторінці у Facebook вона навела як приклад результати дослідження, під час якого вчені порівняли діагностичні можливості УЗД легень у 143 пацієнтів із COVID-19, виконаного за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітки.

"Остаточний діагноз було підтверджено за допомогою комп'ютерної томографії. Показано, що УЗД легень має чутливість 97,6%, рентгенографія – 69,9%. Специфічність становила 33,3% для УЗД і 44,4% для рентгену", – підкреслила лікарка.

Лікарка розповіла, що УЗД легень краще годиться для діагностики COVID-19, ніж рентген грудної клітки

Професорка зазначила, що її колеги раніше на кафедрі широко стали застосовувати УЗД легень для обстеження хворих ще з березня, і зараз накопичили великий досвід. За її словами, такий метод нескладний, дозволяє дивитися легені в динаміці, швидко і безпечно.

"Він доступний і незамінний, на мій погляд, в умовах масового надходження хворих, які потребують динамічного спостереження. Його застосування обмежується тільки відсутністю відповідних портативних пристроїв, які легко переносяться в відділеннях інтенсивної терапії. Ми, наприклад, тягаємо відділеннями цілий апарат, придбаний університетом, але воно того варте", – підкреслила Голубовська.

Вона додала, що на рентгенах часто вогнища коронавірусного запалення "невидимі". У таких випадках рентгенологи їх описують як "зміну судинного малюнка". Тому лікарка вважає недоцільним проводити рентгенологічне дослідження за легкого і навіть іноді середньотяжкого перебігу захворювання – так медики не підтвердять діагноз, а лише змарнують час на дані, на які спиратися не повинні.

На рентгенівському знімку добре видно вже великі ділянки ураження легень коронавірусом Facebook Ольги Голубовської

Голубовська додала, що робити КТ за легкого перебігу захворювання теж немає особливої необхідності, навіть якщо і є пневмонія – так тактика ведення хворих не змінюється. Але легкий перебіг – це не тільки показники температури, а й уся сукупність клініко-лабораторних даних.

"Загалом, освоюйте УЗД, колеги, легень і не тільки. Стане в нагоді... А взагалі, будь-який лікар може дивитися "свою" зону відповідальності. Це розширює кругозір і клінічне мислення", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджував, що у разі підозри на коронавірус пацієнтам в Україні повинні безкоштовно проводити комп'ютерну томографію і рентген.