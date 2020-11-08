Голубовська пояснила, чому УЗД виявляє COVID-19 краще, ніж рентген

Хоча остаточний діагноз було підтверджено за допомогою комп'ютерної томографії

Для діагностики пневмонії, викликаної коронавірусом, у відділеннях медичної допомоги краще використовувати УЗД легень, аніж рентген грудної клітки.

На цьому наголосила українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук, професорка Ольга Голубовська. На своїй сторінці у Facebook вона навела як приклад результати дослідження, під час якого вчені порівняли діагностичні можливості УЗД легень у 143 пацієнтів із COVID-19, виконаного за допомогою портативного пристрою, з рентгеном грудної клітки.

"Остаточний діагноз було підтверджено за допомогою комп'ютерної томографії. Показано, що УЗД легень має чутливість 97,6%, рентгенографія – 69,9%. Специфічність становила 33,3% для УЗД і 44,4% для рентгену", – підкреслила лікарка.

Лікарка розповіла, що УЗД легень краще годиться для діагностики COVID-19, ніж рентген грудної клітки

Професорка зазначила, що її колеги раніше на кафедрі широко стали застосовувати УЗД легень для обстеження хворих ще з березня, і зараз накопичили великий досвід. За її словами, такий метод нескладний, дозволяє дивитися легені в динаміці, швидко і безпечно.

"Він доступний і незамінний, на мій погляд, в умовах масового надходження хворих, які потребують динамічного спостереження. Його застосування обмежується тільки відсутністю відповідних портативних пристроїв, які легко переносяться в відділеннях інтенсивної терапії. Ми, наприклад, тягаємо відділеннями цілий апарат, придбаний університетом, але воно того варте", – підкреслила Голубовська.

Вона додала, що на рентгенах часто вогнища коронавірусного запалення "невидимі". У таких випадках рентгенологи їх описують як "зміну судинного малюнка". Тому лікарка вважає недоцільним проводити рентгенологічне дослідження за легкого і навіть іноді середньотяжкого перебігу захворювання – так медики не підтвердять діагноз, а лише змарнують час на дані, на які спиратися не повинні.

На рентгенівському знімку добре видно вже великі ділянки ураження легень коронавірусом. Джерело: Facebook Ольги Голубовської

Голубовська додала, що робити КТ за легкого перебігу захворювання теж немає особливої необхідності, навіть якщо і є пневмонія – так тактика ведення хворих не змінюється. Але легкий перебіг – це не тільки показники температури, а й уся сукупність клініко-лабораторних даних.

"Загалом, освоюйте УЗД, колеги, легень і не тільки. Стане в нагоді... А взагалі, будь-який лікар може дивитися "свою" зону відповідальності. Це розширює кругозір і клінічне мислення", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджував, що у разі підозри на коронавірус пацієнтам в Україні повинні безкоштовно проводити комп'ютерну томографію і рентген.

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