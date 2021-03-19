Голубовська: панацеї від COVID-19 немає, часто вже пізно рятувати людину

Наразі у світі не існує ліків, які можуть гарантовано вилікувати людину від коронавірусу. У зв'язку з цим важливо якомога раніше звертатися до медиків, поки вони ще можуть надати допомогу пацієнтові.

Про це в п'ятницю, 19 березня, на своїй сторінці у Facebook заявила Ольга Голубовська, провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України.

"У груп ризику шанси на виживання підвищуються тільки в разі своєчасного звернення по медичну допомогу (розумію, з цим проблема) і своєчасної оптимальної корекції терапії. В іншому випадку просто буває пізно", – написала медикиня.

Це стосується і популярного препарату "Івермектин", який рекомендує до застосування організація Front Line Covid-19 Critical Care Alliance. Він ефективний тільки в разі раннього використання: чим пізніше застосовуються ліки, тим менше вони допомагають.

"Нагадаю, що в нашій країні "Івермектин" використовується тільки у ветеринарній практиці, однак усе більше людей у нас й у світі застосовують його для профілактики або лікування COVID-19", – зазначила Голубовська.

У зв'язку з цим Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) попереджає, що "Івермектин" для тварин сильно відрізняються від препарату для людей. Перший варіант найчастіше має високу концентрацію і може бути токсичним для людини.

"Нарешті, під час призначення "Івермектину" треба не забувати враховувати численні лікарські взаємодії, для чого існує спеціальний сайт", – резюмувала інфекціоністка.

Нагадаємо, вчені виявили, що протипаразитний препарат "Івермектин" на 75% знижує ризик зараження, госпіталізації і смерті від коронавірусу.

Скриншот. Джерело: Ольга Голубовська у Facebook

Скриншот. Джерело: Ольга Голубовська у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Голубовська заявила, що в Україні сформувався свій особливий штам коронавірусу, який нестандартно реагує на звичне лікування. Крім того, вона закликала ввести в країні загальнонаціональний локдаун.

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