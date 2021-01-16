Голубовська: невисока температура може вказувати на COVID-19

Олексій Тітофф Пульмонологія 12:45, 16.01.2021 Оновлено: 13:37, 16.01.2021

Підвищена температура без інших явних симптомів може вказувати на наявність у людини коронавірусу (COVID-19).

Про це в ефірі "112 Україна" розповіла провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. Вона пояснила, що невисока температура може говорити про легку форму коронавірусної хвороби.

"Температура 37,2 – це нормальна температура тіла, яка може коливатися до цієї межі протягом доби. Але це можна говорити тільки в прив'язці до конкретного пацієнта, тому що є тисячі різних причин виникнення температури. Зокрема легкий перебіг COVID-19. Якщо немає інших симптомів, крім температури тіла, треба поспостерігати за собою, стежити за своїм самопочуттям", – сказала лікарка.

Голубовська додала, що COVID-19 дуже своєрідна хвороба, і "клініка" розвивається у більшості з другого тижня хвороби.

"І якщо з 5-7 дня буде наростати сипмтоматика, то потрібно звертатися по медичну допомогу. Водночас у людини може бути негативний результат ПЛР-тесту, але вона буде хворіти", – зазначила медикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська закликала українців "не морочитися" складними питаннями про COVID-19 і довіритися медикам.

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