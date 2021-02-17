Голубовська назвала важкі ускладнення після COVID-19

У хворих на COVID-19 навіть після одужання можуть виникнути ускладнення у вигляді інфарктів, інсультів і психоневрологічних проявів.

Про це у Facebook написала провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. Лікарка зазначила, що такі ускладнення можуть виникати і без ознак респіраторних синдромів, а також у віддалені періоди після гострої фази.

"Ми неодноразово спостерігали тромбоемболічні події після виписки вже стабільних хворих, власне, як і дебюти подальшого захворювання з таких епізодів. І неодноразово говорили про те, що це ковідні інфаркти та інсульти, подобається це комусь чи ні", – повідомила вона.

За словами Голубовської, також у хворих після гострої стадії можуть виникати синдром Гієна-Барре, гострий дисемінований енцефаломієліт, лейкоенцефаліти та інше.

"Про когнітивні порушення вже відомо всім. До речі, вони можуть виникати і як наслідок інтенсивної терапії", – зазначила медикиня.

Також у багатьох пацієнтів і навіть медиків спостерігається посттравматичний синдром, пов'язаний із COVID-19.

"Я весь час думаю про те, що повинна відчувати хвора людина, спостерігаючи, як поруч помирає людина, як лікарі борються за її життя, як вона сам намагається вижити, обіймаючи фотографії своїх близьких", – резюмувала Голубовська.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Голубовська назвала найважливіше правило в лікуванні COVID-19.