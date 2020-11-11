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/ Пульмонологія

Голубовська назвала три фактори, від яких залежить перебіг COVID-19

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Перебіг коронавірусу (COVID-19), як і будь-якого інфекційного захворювання, залежить від трьох основних чинників.

Як сказала в інтерв'ю Олесі Бацман лікарка-інфекціоністка, професорка, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська, перший фактор – це доза збудника (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чим більша доза збудника потрапляє в організм, тим зазвичай важче протікає захворювання", – зазначила вона.

Голубовська зазначила, що агресивність коронавірусу зростатиме

Голубовська зазначила, що агресивність коронавірусу зростатиме

Другий фактор – це вірулентність збудника, тобто його агресивність.

"Є штами менш агресивні, а є більш агресивні. Зараз коронавірусний сезон. Він почувається як риба у воді, особливо з настанням холодів. І тому його агресивність, зрозуміло, зростатиме", – наголосила лікарка.

І останнє – це реакція імунітету на цей конкретний збудник. Під час захворювання на COVID-19 відбувається катастрофічна відповідь, спрямована проти свого організму.

"На сьогодні вважається, що це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє, тим агресивніше імунна система на нього реагує і тим сильніше, зокрема, вражає свої органи. Ось таке своєрідне захворювання. Тому ми й говоримо: "Мінімізуйте навколо себе кількість цього збудника, намагайтеся, щоб його було менше". Ми повністю в скафандр не одягнемося, але треба максимально мінімізувати кількість цього збудника", – зазначила Голубовська.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Теги
Коронавірус лікарі
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