Голубовська назвала препарат, який рятує життя українців від COVID-19

Препарат тоцилізумаб, який в Україні використовують для лікування важких пацієнтів із коронавірусом, намагалися усунути з протоколу лікування.

Про це у Facebook повідомила провідна інфекціоністка України, професорка Ольга Голубовська. Вона навела приклад нового дослідження, згідно з яким тоцилізумаб і сарілумаб показали ефективність у боротьбі з вірусом. Їх зазвичай застосовують у лікуванні ревматоїдного артриту.

Голубовська розповіла про лікування важких хворих а коронавірус liga.net

Було вивчено 3,9 тисячі хворих із 15 країн. Згідно з отриманими даними, зазначені препарати рятують кожного 12 хворого у відділенні інтенсивної терапії. Потенційний ризик смерті знижується на 24%, пише The Guardian.

Після того, як було оголошено результати дослідження, Національна служба охорони здоров'я США оголосила про початок використання тоцилізумабу для лікування коронавірусу.

"Хочу сказати деяким нашим колегам – якщо ви не розумієте, коли і кому призначати цей препарат, це ваші проблеми, а не смертельно хворих пацієнтів. Учіться, якщо дано, ми для цього все робимо, а якщо не дано, йдіть із медицини або вибирайте собі професію, не пов'язану з терапією. Про обговорення протоколів у непрофесійному середовищі, за "посиланнями" активістів або чиновників я взагалі мовчу, цей дурдом може бути тільки у нас. Невже із самого початку не було зрозуміло, що "посилання" з'являться пізніше, а хворих треба лікувати зараз? І тепер уявіть собі, що було би без нашого постійно критикованого всякими філологами і далекими від проблеми людьми протоколу...", – обурилася Голубовська.

Лікарка закликала перенести дискусію щодо протоколу лікування в професійну площину.

Facebook Ольги Голубовської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ розробило спеціальні зміни, щоб забезпечити оперативну закупівлю ліків для хворих на COVID-19.