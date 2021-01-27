Голубовська назвала найважливіше правило в лікуванні COVID-19

Лікувати коронавірус (COVID-19) необхідно всіма доступними методами вчасно, щоб уникнути критичного стану надалі.

Про це в Facebook написала провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська, зазначивши, що її рекомендації були правильними з самого початку пандемії.

"У всьому світі починають визнавати той очевидний факт, про який я говорила з самого початку в своїх численних лекціях і через що наполягала на "недоведених" протоколах – лікувати COVID-19 усіма доступними методами треба вчасно, запобігаючи усіма відомими методами важким та критичним станам", – повідомила медикиня.

Голубовська підкреслила, що під час лікування хворих на коронавірус немає часу на чекання.

"Це зменшує навантаження на відділення інтенсивної терапії та підвищує виживаність", – пояснила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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