Голубовська назвала найважливіше правило в лікуванні COVID-19

Лікувати коронавірус (COVID-19) необхідно всіма доступними методами вчасно, щоб уникнути критичного стану надалі.
Про це в Facebook написала провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська, зазначивши, що її рекомендації були правильними з самого початку пандемії.
"У всьому світі починають визнавати той очевидний факт, про який я говорила з самого початку в своїх численних лекціях і через що наполягала на "недоведених" протоколах – лікувати COVID-19 усіма доступними методами треба вчасно, запобігаючи усіма відомими методами важким та критичним станам", – повідомила медикиня.
Голубовська підкреслила, що під час лікування хворих на коронавірус немає часу на чекання.
"Це зменшує навантаження на відділення інтенсивної терапії та підвищує виживаність", – пояснила лікарка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ольга Голубовська закликала українців "не морочитися" складними питаннями про COVID-19 і довіритися медикам.
Голубовська сказала, що невисока температура може вказувати на COVID-19.
Також лікарка розповіла про лікування коронавірусу рідкісним протигельмінтним препаратом.
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