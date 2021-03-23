Голубовська назвала найпоширеніші ускладнення коронавірусу

У людей, які перенесли COVID-19, деякі симптоми хвороби залишаються за місяць чи навіть два після гост­рої фази коронавірусної інфекції. Серед них фіксують зокрема втрату нюху та смаку, задишку, біль у грудях, головний біль та інші.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного у Турі (Франція) за участю 150 некритичних пацієнтів, розповіла Ольга Голубовська, провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України, у статті для медичного порталу "Health-ua.com".

Найчастіше у перехворілих на коронавірус фіксують такі ускладнення:

втрата нюху та смаку: в 59% на початку захворювання, у 28% на 30-й і у 23% на 60-й день;

задишка: в 36,7% на 30-й день і в 30% на 60-й день;

астенія (втомлюваність та зміни настрою): в 50% на 30-й день і в 40% на 60-й день.

При цьому стійкі симптоми на 60-й день частіше спостерігалися в осіб віком від 40 до 60 років. На 30-й день стійкі симптоми зберігалися здебільшого у разі тяжкого перебігу COVID‑19 і задишки на початку хвороби.

Виділяють також окрему категорію людей, які перехворіли на коронавірус і не повернулися до свого початкового рівня здоров'я протягом шести місяців. Їх називають Post-COVID long-hauler – "далекобійник".

Кількість таких "далекобійників" варіюється від 10 до 50% осіб, які перенесли COVID‑19. Їх поділяють на дві групи: особи, котрі мають незворотні ушкодження легень, серця, нирок або мозку, що впливають на їхню роботу, й ті, в кого продовжують спостерігатися симптоми, незважаючи на відсутність помітних ушкоджень органів.

"Хоч би якою була природа змін, пов’язаних із тривалим збереженням клінічних проявів або появою нових симптомів після перенесеного гострого захворювання, їхня наявність зумовлює потребу в реабілітації таких пацієнтів", – зазначила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Голубовська повідомила, що в Україні на сьогодні домінують важкі й дуже важкі форми захворювання на коронавірус, до того ж серед людей молодого віку. Минулої весни, коли в країні вперше ввели посилений карантин, такого не було.

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