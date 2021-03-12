Голубовська: британський штам COVID-19 більш смертоносний

Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська повідомила, що британський штам коронавірусу більш смертоносний порівняно з іншими мутаціями.
Про це лікарка розповіла на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на нове дослідження британських учених. Голубовська зазначила, що британський варіант спровокував нещодавній сплеск COVID-19 у Європі.
"Тільки вчора обговорювали з колегами, що, з огляду на таку велику кількість важких хворих, ймовірно, британський варіант все-таки не тільки легше передається, але і більш смертоносний. І ось є дослідження, яке це підтверджує, – рівень смертності від варіанта В.1.1.7 помітно вищий, ніж від інших варіантів", – написала інфекціоністка.
Вчені з'ясували, що коефіцієнт ризику летального результату для британського варіанта B.1.1.7 склав 1,64, порівняно з раніше циркулюючими версіями вірусу. Результати цього дослідження доповнюють попередні докази зв'язку інфекції з варіантом вірусу B.1.1.7 і підвищеним ризиком смерті від COVID-19.
Голубовська зазначила, що точні механізми, що лежать в основі високої смертності від британського штаму, все ще не зрозумілі, але можуть бути пов'язані з більш високими рівнями реплікації вірусу і більш активним його поширенням.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні циркулюють європейський, італійській та іспанський штами коронавірусу. Інших мутацій поки не було виявлено.
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