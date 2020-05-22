Ефективність препарату гідроксихлорохін проти коронавірусної хвороби COVID-19 досі не довели необхідними тестами.

Про це заявили представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Крім того, як з'ясували вчені, він створює додаткову загрозу смерті через ускладнення з боку серцево-судинної системи, йдеться у результатах дослідження, які опубліковані в медичному виданні Lancet.

У дослідженні аналізувалися дані 96 тисяч пацієнтів із 671 лікарні по всьому світу. З них 14888 отримували гідроксихлорохін або хлорохін у поєднанні з антибіотиками або без них, а 81144 пацієнти, яким не давали ці ліки, були виділені в контрольну групу.

Гідроксихлорохін підвищує ризик смерті для хворих COVID-19 – вчені

За результатами аналізу смертність у контрольній групі склала 9,3%, а смертність у групах, які вживали ліки – від 16 до 23,8%. Значна частина цих додаткових смертей була викликана проблемами серцево-судинної системи, зокрема, аритмією.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що вживає гідроксихлорохін для профілактики коронавірусної інфекції. Трамп заявляв, що лікар при Білому домі, з яким він проконсультувався, не був проти прийому цього препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вчергове поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19.