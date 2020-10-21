Фізики розробили експрес-тест для діагностики коронавірусу

Віктор Литвиненко Пульмонологія 17:05, 21.10.2020

Вчені з Оксфордського університету створили діагностичний тест, який знаходить і ідентифікує коронавірус менше ніж за п'ять хвилин.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів MedRxiv.

Даний метод дозволяє з високою точністю відрізнити SARS-CoV-2 від інших вірусів, наприклад, від збудника грипу або від інших людських коронавірусів.

Для аналізу необхідний мазок із зіву, при цьому виділення генетичного матеріалу не потрібне. На початку тесту відбувається маркування вірусних частинок у зразку короткими флуоресцентними ланцюгами ДНК. Потім використовується мікроскоп для отримання зображень.

Тест швидко і точно визначає SARS-CoV-2

За допомогою програмного забезпечення вірус визначається швидко і автоматично. Таке маркування індивідуальне, оскільки у кожного вірусу свій хімічний склад зовнішньої оболонки, розмір і форма.

MedOboz раніше повідомляв, що в Сінгапурі розроблено новий діагностичний набір для визначення коронавірус, він аналізує дихання людини.

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