MED GOblin:

В мене COVID. Тому цей пост буде останнім.

Ладно, жартую. Витріть сльози. В мене просто COVID.

Однак, болячка сія (як виявилось) дає досить багато вільного часу для роздумів та рефлексій. І от шо подумалось: я часто глумлюсь над паранауковими фріками. Паралельно з цим, у частини читачів може створитись хибне уявлення про "справжніх вчених", які завжди висловлюють ІСТИНУ.

Я клянуся: сліпа віра, що в науку, що в рептилоїдів, що в друге пришестя Кухарчука – мають однаковий деструктивний потенціал.

"Арчібальд! Что ето существо позволяет сєбє говоріть о наукє!?" – майже зірвалося з ваших вуст.

Прошу, навіть, якшо ви підозрюєте в автора цього допису пост-ковідну енцефалопатію, читайте далі.

Отже, для ілюстрації факапів "офіційної медицини" приведу 3 приклади, що стосуються коронавірусу (як теми безперечно актуальної).

Поїхали!

#3 – Ефективність лицевих масок.

Так-так, ви не помилились. Вчені поки що саботують ясність в цьому питанні. Починалось все з невнятних коливань медичних опіньєн лідерів "туда-сюда" – кому, коли і шо носить чи не носить.

Потім з’являється "датське дослідження", де носіння чи неносіння маски не впливало на те, заразитесь ви чи ні.

Смішно, але як маска на хворій особі впливає на зараження оточуючих (її основне призначення) – вчені не досліджували.

Кохрейн розводить руками.

Напруга в суспільстві росте.

І це попри те, що є роботи, в яких однозначно показано ефективність цих злощасних масок.

Загалом, в цьому кейсі маємо чудовий приклад некоректних досліджень, неправильних інтерпретацій та провальної комунікації.

#2 – Смертельна небезпека ібупрофену

Хто всравсь? Правильно, – знову Франція. Саме відтіляшний лікар опублікував результати спостереження за 4 пацієнтами з ковід і постановив, що саме ібупрофен призвів до погіршення їх стану.

Далі маргінальна тусовка почала підтягуватись і завєртє… ну не те щоб сильно, але ВООЗ довелось виступати з офіційними заявами спростування цієї маячні. Детальніше про це в журналі CHEST.

Загалом, і в цьому кейсі маємо чудовий приклад некоректних досліджень, неправильних інтерпретацій та провальної комунікації.

#1 – Хлорохін нас врятує

Жив собі хлорохін. І була в нього чудова репутація (не відомо на чому заснована).

І була ця репутація ТАКА офігенна, що йому надали екстренну авторизацію, як препарату ефективному проти коронавірусу. І Трамп його піарив, і весь світ почав скуповувати і включати в протоколи. І вся ця ботва почала вилазити людству боком.

А потім виявилось шо хлорохін ніх*ра не допомагає. І авторизацію швиденько відмінили.

Загалом, і в цьому кейсі теж маємо чудовий приклад некоректних досліджень, неправильних інтерпретацій та провальної комунікації.

І список таких факапів – безкінечний.

А мораль, яку я хотів донести – наука є корисною не у вигляді ідеалізованого фетишу, а тільки у ролі корисного інструменту. І то, за умови що ним правильно користуються.

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