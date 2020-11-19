Не встигли розробники повідомити, що їх вакцина на основі мРНК ефективно захищає від зараження коронавірусом, як в Мережі стали поширюватися фейкові новини про щеплення.
Про кілька таких випадках пише Deutsche Welle.
Фейк №1 – засновники BioNTech на своїх особистих облікових записів в Twitter заявили, що в цьому році вони поставлять вакцину від коронавірусу.
Ні, це неправда. У подружжя, що заснували BioNTech, немає приватних облікових записів в Twitter. Також подібної інформації немає на сайті компанії. Виробники не раз підкреслювали, що застосування і поширення їх щеплення вимагає схвалення регулятора та рішення логістичних питань.
Фейк №2 – вакцина від BioNTech і Pfizer змінить людську ДНК.
Американська журналістка Емеральд Робінсон опублікувала в Twitter наступний текст:
"Нагадування: вакцина Pfizer використовує технологію мРНК, яка ніколи раніше не тестувалася і не схвалювалося. Вона підриває вашу ДНК. 75% добровольців, які брали участь у випробуванні вакцини, відчували побічні ефекти. Остерігайтеся".
Єдина правда – це те, що вакцини на основі матричної РНК раніше не схвалювалися, хоча і тестувалися на людях.
Введення мРНК жодним чином не змінює послідовність ДНК людського тіла.
На сайті Німецького інституту Пауля-Ерліха є заява, яка пояснює неможливість інтеграції мРНК в геном людини по ряду біологічних причин.
Неправдою є і те, що 75% учасників відчували побічні ефекти. Ні Pfizer, ні Moderna не виявили таких високих показників.
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