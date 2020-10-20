Фахівець розповіла, яке мило краще захищає від коронавірусу

Мити руки з милом – один з дієвих способів запобігти зараженню ковідом. Цю рекомендацію протягом останніх місяців ми чуємо звідусіль. Але чи має значення, яке мило ми використовуємо.

Хімік Мішель Вонг розповіла ВВС, як обрати потрібний засіб для миття рук, що особливо важливо в період пандемії.

На думку фахівця, немає ніякої різниці між використанням рідкого мила або твердого, так як у них однаковий механізм дії. Він полягає в руйнуванні жирних кислот у зовнішній оболонці коронавірусі, що призводить до його інактивації.

Всі типи мила однаково діють на вірус

Шкіра є природним захисним бар'єром від різних патогенів. Такі явища, як сухість і тріщини, можуть сприяти проникненню інфекцій всередину організму. Тому людям з сухою шкірою рекомендується використовувати засоби зі зволожуючими компонентами. Для тих, у кого шкіра чутлива, підійдуть гіпоалергенні засоби (без ароматизаторів у складі).

Вонг підкреслила, що найкращим милом в захисті від коронавірусу буде те, яке ви активно використовуєте.

Раніше MedOboz нагадував, що маски допомагають зупинити поширення коронавірусу тільки, якщо їх правильно носити.

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