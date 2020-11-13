Європейські реаніматологи не рекомендують Ремдесивір для лікування COVID-19

Дослідження його ефективності показують незначний вплив на виживаність хворих

Як вважають фахівці, Ремдесивір не повинен ставати традиційним методом лікування ковіду

Провідні світові фахівці вважають, що противірусний препарат Ремдесивір не повинен ставати рутинним підходом в лікуванні COVID-19.

Як повідомляє Reuters, лікарський засіб не підходить для терапії важких пацієнтів.

Нагадаємо, що раніше Ремдесивір був схвалений регулюючим органом США для лікування коронавірусної хвороби. Препарат входить до медичних протоколів та використовується у всьому світі, як і в Україні.

На думку Жозефа Кешесіоглу, який очолює Європейську спільноту реаніматологів, Ремдесивір не варто використовувати регулярно, оскільки немає достовірних доказів його ефективності. Препарат або незначно впливає, або не впливає ніяк.

ВООЗ, яка також провела дослідження ефективності препарату, не згодна з його застосуванням при COVID-19.

MedOboz повідомляв, що американський регулюючий орган схвалив екстрене використання Бамланівімабу для лікування COVID-19. Препарат на основі моноклональних антитіл рекомендований при легкому і середньому перебігу інфекції.

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