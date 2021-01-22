Європа збільшила темпи вакцинації від COVID-19, а в Азії вони впали – дослідження

Жителі країн Азії менше висловлюють бажання отримати щеплення проти коронавірусу, водночас серед населення Європи навпаки – зростає кількість тих, хто хоче пройти вакцинацію і хто вже її пройшов.

Останнє пояснюють активним впровадженням урядових програм з імунізації, пише The Guardian, посилаючись на дослідження трекера YouGov. Той, зокрема, показує двозначне відсоткове збільшення показників зроблених ін'єкцій проти COVID-19 у восьми з дев'яти європейських країн і зменшення серед азійських.

"За межами Європи картина менш позитивна: люди в декількох країнах Азії не проявляли великого бажання отримати щеплення, а в деяких випадках навіть трохи менше бажали пройти вакцинацію, ніж коли їх опитували наприкінці минулого року", – пояснюють дослідники.

Фахівці дослідили темпи вакцинації від COVID-19 у світі

Відомо, що європейське агентство з контролю за ліками схвалило вакцини Pfizer&BioNTech і Moderna ще в грудні й початку січня. Наступного тижня, передбачається, буде дозволено введення ін’єкцій препаратом від AstraZeneca.

"Але національні програми вакцинації були нерівномірними: деякі члени ЄС, такі як Данія і Мальта, вакцинували більш ніж 3% свого населення, а інші, такі як Нідерланди і Франція, всього лише 1%", – зазначається в доповіді.

За даними дослідників, розширенню темпів імунізації заважали логістичні проблеми, брак вакцин і тривалі адміністративні процедури. Хоча Євросоюз поставив перед країнами-членами мету вакцинувати 70% дорослого населення до кінця літа 2021-го.

Темпи вакцинації в різних країнах. Джерело: The Guardian

Але якщо в Європі жителі активно погоджуються на щеплення, і в США нині 51% опитаних говорять, що вони щасливі отримати вакцину або вже зробили це, то в Азії населення менш охоче йде на вакцинацію.

"Найбільш помітне зрушення трапилося в Гонконзі, де рівень прийняття вакцини знизився на 15 процентних пунктів, до 36%. Показники прийому також знизилися в Малайзії і Таїланді (обидва на чотири пункти) і на Філіппінах (п'ять пунктів). У Саудівській Аравії рівень прийняття вакцини збільшився із 42% до 51%", – говорять дослідники.

Додамо: згідно з порталом Gedi Visual, на сьогодні щеплення проти COVID-19 отримали понад 4,2 мільйона людей у світі.

Карта щодо вакцинації у світі. Джерело: lab.gedidigital.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанії Pfizer і BioNTech погодилися поставляти вакцину проти COVID-19 для країн із низьким доходом. Зокрема – за механізмом COVAX, з яким співпрацює й Україна.

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