В Україні щодня буде понад 2 тисячі нових заражених COVID-19, смертей стане ще більше. Прогноз НАН

Кількість нових видужалих становить приблизно 550 людей на день

Найбільше хворих протягом наступного тижня фіксуватимуть на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині, Харківщині, Буковині та в Києві

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні продовжує невпинно зростати й до наступного вівторка, 25 серпня, коливатиметься в межах 1 670-2 580 хворих за середнього значення 2 тис. 100 на добу. Кількість нових летальних випадків за день буде в межах 25-31 за середнього значення 28. Для порівняння минулого тижня середня кількість інфікованих становила 1 тис. 617 випадків і летальних – 23.6.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, дав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Найбільше хворих фіксуватимуть на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині, Харківщині, Буковині та Києві.

Статистика епідемії коронавірусу за регіонами

Згідно з даними прогнозу, кількість нових видужалих становить приблизно 550 людей на день. Кількість нових активних інфікованих продовжує зростати разом із новими зареєстрованими випадками. Серед всіх летальних випадків – 77% людей мали супутні захворювання. Серед них серцево-судинні – 63%, діабет – 19%, хронічні захворювання легень – 7,5% та захворювання нирок – 6,8%. Деякі хворі мали більше ніж одне супутнє захворювання.

Скриншот щодо кількості летальності від коронавірусу

Кількість нових інфікованих і нових активних інфікованих за день

"Найменша кількість нових випадків спостерігається найчастіше в понеділок – на 20% менше від середніх значень, найбільша – з четверга по суботу, на 11-13% більше від середніх значень. За розвитку епідемії найбільша ймовірність побачити рекордні значення в суботу", – зазначив Загородній.

За його словами, статистика по Україні продовжує демонструвати стійке зростання. Серед регіонів із високим рівнем ураженості найшвидші темпи поширення епідемії спостерігаються в Харківській та Чернівецькій областях.

З детальним прогнозом можна ознайомитися за посиланням.

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