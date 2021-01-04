Епідеміологиня з Британії попередила про можливу небезпеку мутанта COVID-19

Новий мутований штам коронавірусу, який вперше виявили у Британії й нині поширюється світом, особливо заразний для дітей і підлітків у віці до 19 років.

Це робить його небезпечнішим порівняно з попереднім. Таке переконання висловила в Twitter епідеміологиня з Лондонського університету королеви Марії Діпті Гурдасані.

За її словами, через підвищену заразність серед дітей мутант COVID-19, найімовірніше, значно швидше передаватиметеся до дорослих. Це зі свого боку прискорить розповсюдження інфекції та зростання кількості летальних випадків від неї.

Епідеміологиня попередила про небезпечну особливість "британського" штаму COVID-19

"Поширення нового варіанта порівняно з попереднім за віковою групою свідчить про те, що співвідношення між S- (варіант проксі) і S+ (нормальний штам) є найвищим для тих, хто в групі 0-9 та 10-19 років – дані до середини грудня", – пояснила британська епідеміологиня.

Гурдасані заявляє, мовляв, уже зараз ситуація набуває "тривожного характеру на багатьох рівнях". Вона закликає діяти негайно, щоб не допустити ще більшого поширення мутованого штаму. Одним із виходів, на її думку, може бути закриття шкіл.

"Усі факти свідчать, що нам потрібно терміново діяти, щоб обмежити поширення вірусу по всій Британії... Нам потрібно закрити школи, поки ми не зможемо зробити їх безпечними та запобігти подальшій передачі вірусу", – підсумувала Гурдасані.

Скриншот повідомлення Twitter Deepti Gurdasani

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Імперського коледжу Лондона дійшли висновку, що новий штам COVID-19 може бути заразнішим, ніж попередня його версія.