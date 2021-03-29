Епідеміологиня спрогнозувала спад COVID-19 в Україні, але назвала важливу умову

В Україні захворюваність на коронавірус піде на спад лише коли громадяни почнуть чітко дотримуватися всіх заходів, які необхідні для її стримування. І якщо це буде зроблено вже зараз, то стабілізувати ситуацію вдасться принаймні до кінця цієї весни.
Про це заявила лікарка-епідеміологиня, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград під час брифінгу. Він транслювався онлайн на YouTube-каналі "Укрінформу".
"Зараз зроблено акцент на вакцинацію, що дуже цінно. Але й вона не буде вирішальною у боротьбі з пандемією. Тактика, до якої всі держави світу мають однотипний підхід, – це насамперед карантинні заходи", – зазначила вона.
За словами фахівчині МОЗ, поки Україна тільки входить у третю хвилю пандемії COVID-19. А розповсюдження вірусу є дуже динамічним процесом, який потребує певного часу – як на зростання, так і на спад захворюваності.
"Якщо сьогодні запровадимо реальні карантинні обмеження й абсолютно контрольованим буде їхнє дотримання, то, зважаючи на труднощі, зумовлені зокрема й циркуляцією високопатогенних штамів, на кінець травня стабілізуємо ситуацію", – припустила Виноград.
Як повідомляв OBOZREVATEL, провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська заявила, що за рік пандемії коронавірус в Україні отримав свої особливості і нестандартно реагує на звичне лікування. За її словами, потрібно негайно вводити загальнонаціональний локдаун, не чекаючи, поки "спалахнуть" інші області.
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