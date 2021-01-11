Епідеміологиня пояснила, чому вакцину від COVID-19 потрібно вводити двічі

Мирослав Семенюк Пульмонологія 13:09, 11.01.2021 Оновлено: 13:18, 11.01.2021

У вакцинах проти коронавірусу немає живого вірусу, через це проводиться їхнє кратне введення в організм людини.

Як розповіла в ефірі "Україна 24" завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко, у такому разі зберігається імуногенність вакцини.

Однакова схема вакцинації розроблена для всіх країн світу

"Розробники провели відповідні дослідження, визначилися, яка доза повинна бути, яка кратність, і побачили, що найоптимальніше введення двох доз", – зазначила вона.

За словами Чумаченко, для всіх країн світу розроблена однакова схема вакцинації, яка призведе до найкращого результату – найбільш високого рівню імунітету, здатного захистити людину від захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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