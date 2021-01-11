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/ Пульмонологія

Епідеміологиня пояснила, чому вакцину від COVID-19 потрібно вводити двічі

1.3т
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У вакцинах проти коронавірусу немає живого вірусу, через це проводиться їхнє кратне введення в організм людини.

Як розповіла в ефірі "Україна 24" завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко, у такому разі зберігається імуногенність вакцини.

Однакова схема вакцинації розроблена для всіх країн світу

Однакова схема вакцинації розроблена для всіх країн світу

"Розробники провели відповідні дослідження, визначилися, яка доза повинна бути, яка кратність, і побачили, що найоптимальніше введення двох доз", – зазначила вона.

За словами Чумаченко, для всіх країн світу розроблена однакова схема вакцинації, яка призведе до найкращого результату – найбільш високого рівню імунітету, здатного захистити людину від захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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